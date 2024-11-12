Mehmet Aydın’dan Korkunç İtiraflar!

MEHMET AYDIN’DAN ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

“Tosuncuk” lakabıyla bilinen tutuklu sanık Mehmet Aydın’ın üç farklı suçlamadan 88 bin 302 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı ‘Çiftlik Bank’ davasında önemli bir gelişme meydana geldi. Cezaevinde mahkemeye bir mektup gönderen Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade etti.

AYHAN ÇALIŞKAN HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR VE PARA TRANSFERİ

Mektubunda, “Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay’da bulunan Osman Naim Kaya’nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır. Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan’a devredilmiştir. Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne’deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan’ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur.” ifadelerini kullandı.