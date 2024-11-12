“Mehmet Aydın’ın Mektubu Dikkat Çekti”

MEHMET AYDIN’IN YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

Kamuoyunda “Çiftlik Bank” olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın’ın yargı süreci Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Aydın hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası talep ediliyor. Duruşma esnasında, “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafım” başlıklı bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektubuna ek olarak cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da zarfa koyan Aydın, zayıflığıyla dikkat çekti.

TOSUNCUK’UN YENİ HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Mektubuyla birlikte gönderdiği yeni fotoğrafı sayesinde Mehmet Aydın, verdiği kilolarla tanınmaz hale geldi. Habertürk muhabiri Halil Sadri Yılmaz, Aydın’ın cezaevindeyken çekilmiş fotoğrafını edindi. Aydın’ın eski haliyle karşılaştırıldığında, oldukça değiştiği gözlemlendi.

CİNAYETKÂRLARLA İŞARETLİ AÇIKLAMALAR

İnternet üzerinden oluşturduğu Çiftlik Bank sisteminin altında binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra Uruguay’a kaçan ve parasız kalınca teslim olan Mehmet Aydın, mektubunun içeriğinde davanın firari sanığı Ayhan Çalışkan’ı işaret etti. Aydın, Çalışkan’ın mağdurların parasıyla keyif sürdüğünü ileri sürdü. Mektubunda şu sözlere yer verdi: “Paraguay’ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat’la birlikte Ayhan Çalışkan’ın İstanbul’daki şirket deposuna indirdik; onlar da şahittir. Makineler Paraguay’a ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay’daki ortağımıza 100 bin dolar göndermiştir. Davaya konulan MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay’daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan’a kalmıştır. Çiftlik Bank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir.”