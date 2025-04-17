Mehmet Berk Bozüyük, Şüpheli Çete Lideri

MEHMET BERK BOZÜYÜK HAKKINDAKİ İDDİALAR VE GÖZALTI DURUMU

Adana’da yaşayan ‘John De Vil’ lakaplı Mehmet Berk Bozüyük, ABD’de internet üzerinden çocuk istismarı yapan bir çetenin lideri olarak tanımlandı. Gözaltına alınan Bozüyük, “Tek suçum çalıntı sosyal medya hesabı satmak” diyerek kendini savundu ve serbest bırakıldı.

ABD’DE GERÇEKLEŞEN OPERASYON VE YENİ GELİŞMELER

Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı, TikTok üzerinde çocuk cinsel istismarıyla ilgili reklamlar yapan bir web sitesini araştırmaya aldı. Bu site, 100 dolar karşılığında özel sunucular ile erişim sağladığı ve ‘Dark/Deep Web’ üzerinden çocuk istismarına ulaşım sağladığı tespit edilen bir yapıya sahip. Yapılan ‘kirli yüz’ operasyonu ile ABD’de yaşayan 8 şüpheli gözaltına alındı. Florida Başsavcısı James Uthmeier, 7 Nisan tarihinde düzenlediği basın toplantısında, çetenin liderinin Adana’da yaşayan Mehmet Berk Bozüyük olduğunu duyurdu.

BOZÜYÜK’ÜN SUÇLAMALARI VE POLİSİN ARAŞTIRMASI

Başsavcı Uthmeier, Bozüyük’ün çalıntı ve sahte kimliklerle Ximena Maqueda aracılığıyla çocuk istismarının küresel satışını yaptığını belirtti. Ayrıca, Bozüyük’ün Türkiye’den iade talebinin olduğu ve suçlamaların arasında gasp, kara para aklama ve çocuğun cinsel istismarı bulunduğu bildirildi. Adana polisi, Bozüyük hakkında ABD’den resmi bir talep olmadığını tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük’ün Adana’da gerçekten bulunduğunu belirledi.

BOZÜYÜK’ÜN İFADELERİ VE SONUÇLAR

Gözaltına alınan Bozüyük’ün evinden 12 cep telefonu çıktı. Siber polis, 2008-2009 yılları arasında rehinsiz kalmış pasif sosyal medya hesaplarını çalıp, yurt dışına sattığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, Bozüyük ile ilgili herhangi bir çocuk istismarı izine rastlanmadı. Bozüyük, sorgusu sırasında; “Hakkımdaki haberleri ben de gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok şaşkınım. Benim de çocuğum var. Tek suçum, sosyal medya hesaplarını çalıp, yurtdışına satmam.” dedi. Adliyeye sevk edilen Bozüyük, ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.