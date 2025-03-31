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Mehmet Bey’in Yemekteyiz Katılımı Merak Ediliyor

MEHMET BEY HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Mehmet Bey, izleyici tarafından oldukça merak ediliyor. 1 Mart – 4 Nisan tarihlerinde yarışacak olan Mehmet Bey’in yaşını, nereli olduğunu ve yemek yapma yeteneklerini tanıma fırsatı bulunacak. Yarışma, katılımcıların mutfak becerilerini ve ev sahipliği yeteneklerini ortaya koyarak geniş bir kitleyle buluşuyor.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ GEÇMİŞİ

Yemekteyiz programı, ilk olarak Ekim 2008’de Show TV ekranlarında yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alıyor. Daha sonra program, Ekim 2012’de Fox TV’ye geçiş yaparak burada da izleyicilerle buluştu. 2017 yılından bu yana ise TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yarışma, katılımcıların yeteneklerini sergilediği ve izleyicilere keyifli anlar sunduğu için büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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