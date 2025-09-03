Mehmet Bozdağ’ın Babası Vefat Etti

YAPIMCI MEHMET BOZDAĞ’IN ACI GÜNÜ

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi birçok başarılı projeye imza atan ve izleyicilerin gönlünde taht kuran yapımcı Mehmet Bozdağ, babasını kaybetti. Bozdağ’ın babası İlhan Bozdağ, vefat etti.

DUYGUSAL PAYLAŞIM YAPTI

Babasının kaybıyla sarsılan Mehmet Bozdağ, X platformu üzerinden bir açıklama yaptı. Bozdağ, “Sevgili babam, hayallerimizin ve emellerimizin müşevviki İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.” sözlerini paylaştı.

CENAZE DETAYLARI AÇIKLANDI

Bozdağ Film’in sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Bozdağ’ın muhterem babası İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi (03.09.2025) Çarşamba günü, ikindi namazını müteakip Kayseri Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından, Asri Mezarlık 1. Kapıda defnedilecektir.” ifadelerine yer verildi.