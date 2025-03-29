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Mehmet Bozkuş’tan Çocuklara Bayram Sürprizi

GİYSİ KARTI HEDİYELERİYLE BAYRAM KUTLAMASI

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerini ziyaret eden iş adamı Mehmet Bozkuş, ‘Aile Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla devlet korumasındaki çocuk evlerinde kalan 120 çocuğa giysi kartı hediye ederek bayramlarını kutladı. Bozkuş, Ramazan Bayramı vesilesiyle koruma altındaki çocukları unutmuyor.

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARLA KEYİFLİ ANLAR

İş adamı Bozkuş, Diyarbakır’daki çocuk evlerini ziyaret edip, kimsesiz çocuklara hoş bir bayram sürprizi yaptı. Çocuklarla bayramlaşan Bozkuş, 120 çocuğa bayramlık almaları için giysi kartı hediye etti. Ziyaret esnasında çocuklara hediye çeki takdim eden Bozkuş, bayramın anlam ve önemini vurguladıktan sonra onlarla keyifli vakit geçirdi.

ÇOCUKLARDAN DERS ÇALIŞMA SÖZÜ

Bayram kutlamasında çocuklar, bayramın ardından okul döneminde daha çok ders çalışacaklarına dair söz verdiler. Bu söylem, geleceğe dair umut dolu bir yaklaşım sergiliyor.

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