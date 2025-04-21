Mehmet Büyüksimitci; 23 Nisan Bayramı’nı kutladı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’inci yıl dönümü ve çocukların bayramı kutlandı.

BAŞKAN BÜYÜKSİMİTCİ’NİN AÇIKLAMASI

Başkan Büyüksimitci, “23 Nisan 1920 tarihi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Milli egemenliğin ilan edildiği Cumhuriyetin temeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Bizlere düşen görev geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler olmasını sağlamaktır.” dedi.

İŞ DÜNYASINDAN TAHAHHÜT

Büyüksimitci, iş dünyası olarak cumhuriyetin sunduğu güven ve güçle “daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza daha güçlü bir ülke bırakmanın gayreti içerisinde olacağız.” şeklinde ifade etti. Son olarak, “Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.” dedi.