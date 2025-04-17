MEHMET CEMİL ACAR’IN GÜNDEME GELİŞİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) uzun yıllar görevde bulunmuş Mehmet Cemil Acar, hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile yeniden dikkatleri üzerine çekti. Emeklilik sürecinin hemen ardından başlatılan soruşturma, kamuoyunda büyük bir etki yarattı. Peki, Mehmet Cemil Acar tutuklandı mı? Neler yaşandı? İşte merak edilen ayrıntılar ve güncel durum.

SORUŞTURMA VE ELE GEÇİRİLEN VARLIKLAR

Eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın merkezinde yer aldı. Acar’a ait bir bankadaki özel kasada yapılan arama sonucunda, büyük miktarda nakit para ve altın bulundu. Yetkililer, bu operasyon sırasında 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro ele geçirildiğini belirledi. Ele geçirilen bu varlıklar, soruşturmanın gidişatını ciddi şekilde değiştiriyor.

TUTUKLAMA VE ADLİ SÜREÇ

Yürütülen operasyon neticesinde, elde edilen deliller doğrultusunda Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Acar, ilgili mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında devam eden adli süreç, kamuoyunda geniş yankı buldu ve sürecin ilerleyişi dikkatle takip ediliyor.