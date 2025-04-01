Mehmet Çevik Bursa’da Muazzam Bir Gece Yaşattı

ÜNLÜ SANATÇI RAMAZAN BAYRAMI’NI BURSA’DA GEÇİRDİ

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, Ramazan Bayramı’nda Bursa’da sahne alarak büyük bir ilgi gördü. Renkli şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Çevik, Ramazan boyunca sahne çalışmalarına ara vermişti. Bir aylık aranın ardından sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşarken, güçlü sesi ve etkileyici performansıyla tam not almayı başardı. Gece boyunca alkışlarla ödüllendirilen sanatçı, sahnedeki varlığıyla izleyenleri etkiledi.

KOSTÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Bayram gecesi için özel olarak hazırlanan kostümüyle de göz kamaştıran Mehmet Çevik, sahne şıklığı konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Kostümlerinin tasarım aşamasından aksesuar seçimlerine kadar her detayla kendisinin ilgilendiğini söyleyen Çevik, şıklığından asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Sanatçı Volkan Konak’ın vefatı ile büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Mehmet Çevik, “Sanat camiasının başı sağ olsun. Volkan Konak’ı kaybettik. Bir sanatçı için sahnede mesleğini icra ederken hayata veda etmek ne kadar güzel ve sessiz bir ölüm. Allah, bana ve tüm meslektaşlarıma böyle güzel bir ölüm nasip etsin. Türkiye’nin yetiştirdiği büyük sanatçılardan biriydi.” sözleriyle duygularını paylaştı.

SAHNEYE DÖNÜŞ HEYECANI

Uzun bir aranın ardından sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan Çevik, “Bayramın ikinci gününde Bursalılar beni yalnız bırakmadı. Bir aylık bir aradan sonra ilk kez sahneye çıkıyorum ve bu yüzden çok heyecanlıyım. Her sahneye çıktığımda aynı heyecanı yaşıyorum ama bugün daha da farklı bir heyecan içindeyim. Bayram boyunca sahnelerimiz devam edecek” açıklamasıyla izleyicilere duygularını aktardı.

YENİ ŞARKISI İÇİN GÜN SAYIYOR

Hayranlarını sevindiren bir müjde de veren Mehmet Çevik, yeni şarkısı “Ben Oradayım”ın 11 Nisan’da tüm dijital platformlarda yayınlanacağını açıkladı. “Bütün hayranlarım bu şarkıyı bekliyor. Klip, fotoğraflar ve reklamlar, her şeyimiz hazır. Sadece çıkış tarihini bekliyoruz. İlk defa böyle bir projeyi tamamen kendi bünyem içinde çıkartıyorum” diyerek heyecanını ifade etti. Muhteşem sesiyle dinleyicileri adeta büyüleyen Çevik, konserinin sonunda hayranları tarafından ayakta alkışlandı.