Mehmet Çevik Traktör Kullandı Klipte

MEHMET ÇEVİK’İN YENİ KLİBİNDE TRAKTÖR EĞLENCESİ

Yeni şarkısının klibinde köy ağası karakteriyle karşımıza çıkan Mehmet Çevik, traktör kullanarak tarla sürdü. Köyden traktörle bahçeye giderken trafikteki karmaşa ile dikkat çeken ünlü sanatçı, traktörün özelliklerinden dolayı zorluk yaşadı. Klip sırasında manken kızlar römorktan düşme tehlikesi geçirdi.

KÖY ATMOSFERİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Mehmet Çevik, yaz aylarında hit olmaya aday “Lingo Lingo Şişeler” isimli yeni şarkısına klip çekmek için bir kez daha kamera karşısına geçti. Klip, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı şirin bir köyde çekildi. Çevik’in canlandırdığı köy ağası karakterinin traktör kullanma anları, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirirken, Çevik ortada kalan traktör için durumu çözmeye çalıştı.

KAMERA ARKASINDAKİ HİKAYE

Çekimlerin yapıldığı köyün muhtarının aile arkadaşı olduğunu belirten sanatçı, “Mehmet abi bana evinin kapılarını aç dedim, sağ olsun beni kırmadı. Doğal bir köy ortamında çok renkli bir klip oldu. Uçak ve attan sonra şimdi de traktör, bakalım daha neler kullanacağız” diye konuştu. Traktör kullanma deneyiminin kendisi için zor olduğunu kaydeden Çevik, “Aynı araba gibi ama ben araba kullanmayı da sevmediğim için bana zor geldi. Klip için sabahlara kadar traktör kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Söz ve müziği Ahmet Nurettin Çamlıdağ’a ait olan bu klasikleşmiş eseri yenilik katan güçlü vokaliyle seslendirerek hayranlarının beğenisini kazanmayı başaran Çevik, stüdyoda titiz çalışmalar yaptı. Ercan Bakalımoğlu’nun enerjik ritmi ve dinamik düzenlemesiyle desteklenen şarkı, eğlenceyi seven müzikseverler arasında popüler olma potansiyeli taşıyor. Doğa ile hengameli bir köy atmosferinde Enes Bilal Taşcı tarafından çekilen klip, kısa sürede milyonlara ulaşmayı hedefliyor. Mehmet Çevik’in müzik dünyasındaki iddiasını bir kez daha göstermeye hazırlanan “Lingo Lingo Şişeler”, yaz mevsiminin en çok konuşulan hitleri arasında yer alabilir.