Haberler

Mehmet Demir, Bilecik’i Ziyaret Etti

MEHMET DEMİR’İN PAZARYERİ ZİYARETİ

Ak Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Demir, burada Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve yerel partililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Demir, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığına geçti ve burada Başkan Karabey’den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretinin devamında belediyeye geçen Demir, Başkan Zekiye Tekin ile bir araya geldi ve ardından Dereköy’de hem ev hem de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

ÇİFTLİĞİ YANAN ÇİFTÇİYİ UNUTMADI

Ziyaretleri sırasında Demir, 2 gün önce çiftliği yanan Hüseyin Çakır’ı da ihmal etmedi. Çakır’a geçmiş olsun dileklerini ileten Demir, yaşanan acı olayın ardından destek vermeye devam etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Valilik Binası'nın açılış etkinliğine iştirak etti.
Haberler

Diyarbakırspor, Hüseyin Özcan’la Anlaştı

Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Lig için yeni teknik direktörü Hüseyin Özcan ile sözleşme imzaladı. Kulüp, şampiyonluk hedeflerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.