Mehmet Dinç, Bağımlılıkla Mücadele Ediyoruz

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VURGUSU

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, “Tütün bağımlılığının, diğer tüm bağımlılıklar gibi yıkıcı etkilerinden insanımızı koruyacağız” dedi. Gümüşhane Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, bağımlılıkla ilgili büyük bir mücadele verdiklerini ifade etti. Dinç, bağımlılıkla ilgili “büyük bir yangın” olduğunu belirterek, “Bu yangının farkında olarak hiç vakit kaybetmeden birinci önceliğimizi bağımlılıkla mücadele haline getirerek gece gündüz çalışmalar yapıyoruz. Şayet herhangi bir şekilde bir kardeşimiz bağımlı olduysa onu kendi kaderine terk etmek, yalnız bırakmak gibi bir duruma düşürmüyoruz” diye belirtti.

YEDAM HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye çapında 105 YEDAM bulunduğunu ifade eden Dinç, bu merkezlerde psikologların ve sosyal hizmet uzmanlarının ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet sunduğunu aktardı. “Dolayısıyla bir kardeşimiz bağımlı olduğunda ya da tanıdığınız birisi bağımlıysa, hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla buraya gelip hem ücretsiz bir şekilde hizmet alabilirsiniz hem de buradaki hizmetinizin hayatınızın hiçbir döneminde sizi olumsuz bir şekilde yansımayacağını bilerek gizlilik esasından hizmet alabilirsiniz” şeklinde konuştu. Dinç, Türkiye çapında standart hale getirdikleri ve dünyada örnek gösterilen yapılandırılmış bir tedavi rehabilitasyon programlarının olduğunu da vurguladı.

Tütün BAĞIMLILIĞININ ETKİLERİ

Dinç, Gümüşhane YEDAM’dan en çok tütün bağımlılığıyla ilgili hizmet alındığını belirterek, “Gümüşhane tütün bağımlılığı Türkiye ortalamasının üstünde. İnşallah YEDAM’daki hizmetlerimizle bu rakamları aşağı çekeceğiz. Gümüşhane’yi sağlıklı bir şehir haline getireceğiz” dedi. Tütün bağımlılığına bağlı her yıl Türkiye’de 100 bin insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Dinç, “Bu çok olağanüstü bir rakam, çok kabul edilemez bir rakam. O yüzden tütün bağımlılığı da toplumumuzda çocuklarımızdan gençlerimizden silinsin istiyoruz” sözlerini kaydetti.

KUMAR BAĞIMLILIĞINA DİKKAT

Dinç, Gümüşhane’de YEDAM’a gelen başvuruların büyük kısmının kumar bağımlılığıyla ilgili olduğunu aktararak, “Kumar bağımlılığı meselesi bütün Türkiye’de ciddi bir mesele olarak karşımızda duruyor. Gümüşhane’de de karşımızda duruyor. Maalesef her gittiğimiz yerde kumar bağımlılığıyla alakalı çok büyük bir problemin olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu. Dinç, bu konuda hem yerel düzeyde önleme çalışmaları, hem de devletle ortak politikalar geliştirme anlamında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

HUKUKİ DÜZENLEMELER İHTİYACI

“Kumar bağımlılığı büyük bir tehdit olarak insanımızın üzerine geliyor” diyen Dinç, acil hukuki düzenlemelere ve yasal yaptırımlara ihtiyaç olduğuna işaret etti. Dinç, “Maalesef endüstri ‘şans, talih, bahis’ diyor, ‘kumar’ demiyor. Ama biliyoruz ki bunların herhangi bir şekilde farklı isimlerle adlandırılsa da kumardan farkı yok. Dolayısıyla hepsiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı. Dinç, daha sonra Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ve Şube Başkanı Selami Öktem ile birlikte Gümüşhane Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.