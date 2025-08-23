Mehmet Doğan Kayıp, Yardım İstiyoruz

MEHMET DOĞAN’IN KAYBOLUŞU

Osmaniye’de yaşayan Mehmet Doğan, 7 Ağustos’ta evinden çıktıktan sonra ailesine “Konya’ya çalışmaya gidiyorum” mesajını gönderdi. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, durumu Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek kayıp başvurusu yaptı.

KARDEŞİNİN ENDİŞELERİ

Ağabeyi Kazım Doğan, kardeşinden 16 gündür haber alamadıklarını belirtti. Kazım Doğan, “O mesajdan sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması için yerini bilen veya görenlerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.