Mehmet Doğruöz, Geri Dönüşüm Yöntemleriyle İlgili

MEHMET DOĞRUÖZ’ÜN YENİ İŞİ

Edirne’de, 20 yıl boyunca bankacılık alanında görev yapan Mehmet Doğruöz, kısa bir süre önce işine veda edip dekorasyon malzemeleri satan bir dükkan açtı. Yürüyüşleri sırasında gözlemlediği çürümüş ağaç kökleri ve kopmuş dalları geri dönüşüm projelerine dahil etme kararı aldı. Topladığı malzemeleri, el işçiliği ile dekoratif ürünler haline getirip satışa sunarken, müşterilerinden olumlu tepkiler aldı.

DOĞADAN İLHAM ALARAK YOLA ÇIKTI

Bankacılık kariyerini sonlandırdıktan sonra ticarete adım attığını belirten Doğruöz, “Bankacılık sektöründe yaklaşık 20 yıl hizmet verdikten sonra artık sıkılmaya başladım. Ama ticari de bir kaygımız vardı işin açıkçası. Ondan sonra eşim ticaretle uğraşan birisi olduğu için onun dükkanında yavaş yavaş bu ağaç yapımlarını öğrendim. Doğadan ilham aldım. Ondan sonra biraz daha çıtayı yükselterek, geri dönüşüm malzemelerini kullanmaya başladım. Doğadan kökler buluyoruz. Herhangi bir gerçek ağacı, canlı ağacı kesmiyoruz kesinlikle” dedi. Ayrıca, ağaç köklerini toplarken dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttüğünü ekledi.

YENİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYOR

Doğayı çok sevdiğini dile getiren Doğruöz, “Şehri terk etme şansımız yoktu hayat koşullarından dolayı. Biz de ‘şehri doğaya entegre edelim’ dedik. Böyle değişik, güzel, sevdiğimiz bir iş ortaya çıktı. Bu tamamen içimden gelen ilhamla alakalı” ifadelerini kullandı. Yolda bulduğu malzemeleri değerlendirmenin tamamen doğal bir süreç olduğunu belirten Doğruöz, sanata dönüşmesinin son 4-5 yıl içinde gerçekleştiğini söyledi.

AĞAÇ KÖKLERİ İLE ZORLU BİR SÜREÇ

Ağaç köklerini işlemek ve çıkarıp hazırlamak oldukça zahmetli bir iş olarak tanımlandı. Doğruöz, “Bu ağaç köklerini çıkartmanın bir standardı yok. Sürekli doğa yürüyüşü yapıyoruz. Doğa yürüyüşlerinde veya yolda giderken yıldırım çarpmış bir ağaç olabilir, ölmüş, çürümüş ya da devrilmiş bir ağaç olabilir. Biz bakıyoruz hangi köklerini kullanabiliriz?” diyerek süreç hakkında bilgi verdi. Köklerin temizlenmesi ve işlenmesi aşamasının dikkat ve sabır gerektirdiğini vurguladı.

FARKINDALIK YARATAN ÜRÜNLER

Ürettiği dekoratif malzemelerin oteller, restoranlar ve evlerde tercih edildiğini belirten Doğruöz, “Herkes çok tercih ediyor. Bu durum şöyle bir farkındalık yarattı; eşimiz, dostumuz, tanıyan, tanımayan gerçekten bizi arıyor” diyerek nasıl bir talep gördüğünü anlattı. Doğadan elde edilen malzemeleri değerlendirerek çeşitli projelere imza atma hedefinin devam ettiğini ifade etti.