OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet Ece, aralarında husumet bulunan arkadaşı Murat Mengitemur’u (42) bıçaklayarak hayatına son verdi. Olay, dün gece saat 23.30 sularında Taşbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA

Mehmet Ece ile Murat Mengitemur arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Mehmet Ece, Murat Mengitemur’u bıçakladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi sonucu sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SALGININ SONUCU VE YAKALAMA

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Murat Mengitemur, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mengitemur’un cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayın ardından kaçan Mehmet Ece, polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.