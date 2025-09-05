Mehmet Ece, Murat Mengitemur’u öldürdü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, bir arkadaş arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda kanlı bir olay yaşandı. Mehmet Ece, birlikteki sorunlardan dolayı tartıştığı arkadaşı Murat Mengitemur’u (42) bıçaklayarak hayatına son verdi. Olay, dünden itibaren saat 23.30 sıralarında Taşbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE GECİKEN YARDIM

Murat Mengitemur ile Mehmet Ece arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek bıçaklı saldırıya sebep oldu. Kavga sırasında Mehmet Ece, Murat Mengitemur’u bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve polis hemen olay yerine ulaştı.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Sağlık ekipleri, Mengitemur’a hemen müdahale etmesine rağmen, ağır yaralı olan kişi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Murat Mengitemur kurtarılamadı. Cenazesi, yapılan gerekli incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Mehmet Ece, polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.