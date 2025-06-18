Mehmet Emin Eğilmez, Altın Madalya Kazandı

MEHMET EMİN EĞİLMEZ ALTIN MADALYA KAZANDI

Özel sporcu Mehmet Emin Eğilmez, Tunus’ta gerçekleşen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmalarında 1500 metrede altın madalya elde etti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Mehmet Emin, Grand Prix serisinin 8. ayağında 1500 metre yarışında 4.01.31’lik derecesiyle madalyasını kazandı ve Dünya Şampiyonası barajını geçmeyi başardı.

BAŞKAN AYDIN’DAN TEŞEKKÜR

Açıklamada Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın’ın görüşlerine yer verildi. Aydın, “Mehmet Emin Eğilmez’in elde ettiği bu derece, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Dünya Şampiyonası barajını aşması, sporcumuzun yeteneğini ve çalışkanlığını göstermektedir. Başta kafile başkanımız Cem Elibol’a, yüksek performans direktörü Aytunç Göz’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Tunus’ta yarışan tüm özel sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.