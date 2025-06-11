Mehmet Emin Uğurlu, 500 Puan Aldı

MEHMET EMİN UĞURLU TÜRKİYE’DE DERECE YAPTI

Kilis’teki 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu’nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Uğurlu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alarak hem ilde hem de Türkiye genelinde derece yaptı. Bu başarı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

BAŞARSIYLA GURURLANDIRDI

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, başarılı öğrenci Mehmet Emin Uğurlu ile ailesi ve okul yöneticilerini makamında kabul ederek tebrik etti. Altay, yaptığı açıklamada “Bursluluk sınavında 500 tam puan alarak bizleri gururlandıran öğrencimizi davet ederek ödüllendirmek istedik. Bundan sonraki öğrenim hayatında öğrencimize başarılar diliyorum. Başarıda emeği olan tüm eğitimcilerimizi de tebrik ediyorum.” ifadelerinde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Mehmet Emin Uğurlu da bu özel buluşmada Altay’a teşekkür ederek, desteklerinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.