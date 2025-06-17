Mehmet Erenler Hangi Yaşta, Nerede?

MEHMET ERENLER’İN YAŞI VE MEMLEKETİ

Mehmet Erenler’in yaşı ve nereli olduğu, usta sanatçının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte merak edilen konular arasında yer aldı. 1946 yılında Ankara’da dünyaya gelen Erenler, müzik kariyerine erken yaşlarda adım attı. Henüz 8 yaşındayken kendi kendine bağlama çalmayı öğrenen sanatçı, 13 yaşında Muzaffer Sarısözen’in hazırladığı “Yurttan Sesler” programında yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Sanat yaşamına kurumsal olarak 1966 yılında başlayan Mehmet Erenler, TRT’nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu’nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. Müziğe olan akademik yaklaşımı ile ilerleyen yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. 1980 yılında kendi isteğiyle TRT İstanbul Radyosu’na atanan Erenler, burada hem bağlama sanatçısı hem de koro şefi olarak uzun yıllar hizmet verdi. Türkiye’nin birçok yerinde ve yurt dışında tertip edilen konserler, paneller ve seminerler ile halk müziğini geniş kitlelere ulaştıran Erenler, üniversitelerde dersler vererek pek çok genç sanatçının yetişmesine katkı sundu.

UNUTULMAZ ESERLERİ VE ETKİSİ

Türk halk müziğinde otantik icra geleneğine bağlı kalan ender sanatçılardan biri olarak bilinen Mehmet Erenler, bağlama repertuvarındaki serbest ölçülü ve doğaçlama “açış” tekniğindeki ustalığıyla dinleyicilerin ve müzik çevrelerinin takdirini kazandı. Kariyeri boyunca 20’den fazla albüm çıkaran Erenler, “Karpuz Kestim Yiyen Yok”, “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme” ve “Bir Çift Turna Gördüm” gibi halk müziğinin unutulmaz eserlerini derleyerek kültürel belleğe kazandırdı.

CENAZE TÖRENİ

Mehmet Erenler’in ölümü, sanat dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Usta sanatçının cenazesi, yarın ikindi vaktine müteakip, Büyükdere Caddesi’ndeki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Yeniköy’deki aile mezarlığında toprağa verilecek.