Mehmet Erenler’in Yaşı Ve Memleketi

MEHMET ERENLERİN HAYATI VE SANAT KARIYERİ

Mehmet Erenler’in yaşı, nereli olduğu gibi sorular, usta sanatçının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT’den başlayarak konservatuvara, yurtiçi ve yurtdışı konserlere kadar uzanan dolu dolu bir sanat yaşamı bulunuyor. İşte, Mehmet Erenler’in hayatı, yaşı, memleketi ve müzik kariyeri hakkında bilmeniz gereken ayrıntılar…

DOĞUMU VE MÜZİKLE TANIŞMASI

1946 yılında Ankara’da hayata gözlerini açan Mehmet Erenler, sadece 8 yaşındayken kendi kendine bağlama çalmayı öğreniyor. 13 yaşında, halk müziğinin önemli temsilcisi Muzaffer Sarısözen’in hazırladığı “Yurttan Sesler” programında yer alarak sanat dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Sanat kariyerine 1966 yılında başlamış olan Erenler, TRT’nin düzenlediği sınavı kazanarak Ankara Radyosu’nda bağlama sanatçısı olarak görev alıyor.

Müziğe olan akademik yaklaşımı sayesinde, ilerleyen yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak da çalışıyor. 1980 yılında kendi isteğiyle TRT İstanbul Radyosu’na atanan Erenler, burada uzun süre hem bağlama sanatçısı hem de koro şefi olarak hizmet veriyor. Türkiye’nin pek çok kentinde ve yurtdışında konserler, paneller ve seminerler düzenleyerek halk müziğini geniş kitlelere ulaştırıyor ve birçok genç sanatçının yetişmesine katkı sağlıyor.

UNUTULMAZ ESERLERİ VE BİLİNMESİ

Mehmet Erenler, Türk halk müziğinde otantik icra geleneğine bağlı kalmayı başarmış ender sanatçılardan biri olarak tanınıyor. Özellikle bağlama repertuvarında, serbest ölçülü ve doğaçlama “açış” tekniğinde sergilediği ustalık, dinleyiciler ve müzik çevreleri tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. TRT sanatçısı sıfatını da devam ettiren Erenler, kariyeri boyunca 20’den fazla albüm çıkararak Türkiye’nin kültürel hafızasında kalıcı bir yer edinmiş bulunuyor.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA BİLGİLER

“Karpuz Kestim Yiyen Yok”, “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme” ve “Bir Çift Turna Gördüm” gibi halk müziğinin unutulmaz eserlerini derleyerek kültürel belleğe kazandıran Mehmet Erenler’in vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılanıyor. Usta sanatçının cenazesi, yarın ikindi namazından sonra, Büyükdere Caddesi’ndeki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazıyla birlikte Yeniköy ailesinin mezarlığında toprağa verilecek.