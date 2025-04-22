Mehmet Eser, intihar etti

ADANA’DAKİ KAVGA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞÜYOR

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir evde, Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş’ı (20) tabancayla vurarak yaşamlarını sonlandıran Mehmet Eser (22), olay sonrasında kaçtığı evde polis tarafından yakalandığını anlayınca intihar etti. Olay, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Eser, Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile bir araya geldi. Henüz netleşmeyen bir sebeple çıkan tartışma hızla silahlı çatışmaya dönüştü. Eser, yanında bulundurduğu tabancayla Savuran ve Demirbaş’a ateş açtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş’ın yaşamını yitirdiği saptandı. Olay sonrası Mehmet Eser’in kaçtığı adresi belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Reşatbey Mahallesi’nde bir apartmanda saklandığını tespit etti. Ekipler operasyona başladığında, Eser, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı.

MEHMET ESER İNTİHAR EDİYOR

Yakalanacağını anlayan Mehmet Eser, cinayet aleti olan tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.