Mehmet Eser, Olaydan Sonra İntihar Etti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Adana’da bir evin içerisinde meydana gelen olayda, tartıştığı Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş’ı (20) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Eser (22), olay sonrası kaçtığı evde, polis tarafından yakalanacağını anlayınca silahla intihar etti. Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Mehmet Eser, Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile bir araya geldi.

TARTIŞMA VE SİLAHLI KAVGA

Henüz net olmamakla birlikte bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı bir kavgaya dönüştü. Eser, yanında bulundurduğu tabancayla Savuran ve Demirbaş’a ateş açtı. Göğsünden vurulan iki kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KACAK ŞÜPHELİ VE YAKALAMA GİRİŞİMİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrasında kayıplara karışan Mehmet Eser’in Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti. Yapılan operasyon sırasında Eser, binanın çatısına çıkarak kaçma teşebbüsünde bulundu. Yakalanma ihtimalinin artmasıyla birlikte, Mehmet Eser, cinayet aleti olan tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma süreci ise hâlâ sürdürülüyor.