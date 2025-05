Mehmet Eymen İçin Başarılı Ameliyat Yapıldı

HASTANEDEN KRİTİK AMELİYAT BAŞARISI

Kütahya’da 34 haftalık doğan Mehmet Eymen bebeğin boynundan 445 gramlık tümör alındı. Ameliyatın başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Kütahya Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, “Bilimsel olarak da dünyada yedinci vaka. Böyle tıbbi literatüre geçecek operasyonu tüm ekibimizle birlikte yaptığımız için hepimiz mutluyuz” dedi.

GEÇİCİ ZORLUK YAŞANDI

Fatma Kara’nın hamileliğinin 32. haftasında yapılan doktor kontrolünde bebeğinin boynunda nefes almasını engelleyen bir tümör olduğu anlaşıldı. Bundan sonra Kütahya Şehir Hastanesi’ndeki uzman ekip, bebeği hayatta tutabilmek için operasyon planı oluşturdu. Hamilelik sürecinin 34. haftasında gerçekleştirilen sezaryen ile Mehmet Eymen dünyaya getirildi. Doğum sırasında bebeğin solunum yolunun kapalı olduğu belirlendi ve nefes alması için trakeostomi aparatı takıldı. Yaklaşık 12 dakika içinde yapılan müdahale sonrasında bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı.

NADİR GÖRÜLEN BİR DURUMUN HİKAYESİ

Yenidoğan yoğun bakımda 6 hafta süreyle tedavi gören Mehmet Eymen, operasyona hazır hale getirildikten sonra ameliyata alındı. Doğduğunda 3.7 kilogram olan bebeğin boynundan alınan 445 gramlık tümör, başarılı bir şekilde çıkarıldı. Prof. Dr. Tayfun Aydın, “Eğer bu bebeği biz ‘exit prosedürü’ dediğimiz işlemle almamış olsaydık, bu bebeğin yaşama şansı yoktu” diye belirtti. Ayrıca, Dr. Musa Turgut da durumu nadir görülen bir vaka olarak tanımlayıp, “Boynundaki ciddi bir solunum darlığı yapan bir süreçten şimdi bebeğimizi taburcu edebilecek bir düzeye gelebildiğimiz için çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

ANNEDEN DUYGU DOLU AÇIKLAMALAR

Mehmet Eymen’in annesi Fatma Kara, “Biz şu an çok mutluyuz. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Hepsi bayağı emekleri var, hepsi çok uğraştı. O an, bir anne için çok kötü bir durum. Yani o an yaşadıklarımı dilerim hiç kimse bir anne olarak yaşamaz. Bizim için çok zorlu bir süreçti” şeklinde duygularını paylaştı. Operasyon sonrasında yenidoğan servisine alınan ve sağlık durumu iyi olan Mehmet Eymen’in kısa bir süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.