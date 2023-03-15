Mehmet Fevzi Yağlı: Hedef Forbes

Hedefini “Forbes listelerine girmek” olarak açıklayan Yağlı, 14 ülkede hizmet veren HuQQabaz markasını büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Q Food and Beverage çatısı altında kurulan HuQQabaz’ın kurucu ortağı olan Yağlı, dünyanın birçok ülkesini ziyaret ederek hem yeni HuQQabazların kontrolünü sağlıyor hem de yeni yatırımlar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede dünyanın birçok ülkesini gezip görmeye devam etme şansı yakalayan Mehmet Fevzi Yağlı, şunları söylüyor: “Okul yıllarındaki ve sonrasındaki uzun dönem yurt dışı deneyimlerim bana farklı bir pencere açtı. Dünyanın aynı anda ne kadar büyük bir yer olduğunu, bir o kadar da küçük olduğunu fark ettim. Zor gibi görünse de aslında herkese ve her yere ulaşmak çok kolaydı. Bu düşünce beni uluslararası kuyumculuk sektörü deneyimimden reklam ve pazarlama sektörüne de yönlendirdi.”

Kuyumculuk, reklam ve pazarlama alanlarında da faaliyetlerine devam eden Yağlı, Türkiye’de daha önce hiç denenmemiş ve uluslararası birçok ödül alan reklam ve pazarlama çalışmaları ile de biliniyor. Aynı anda birden fazla sektörde faaliyet göstermekten keyif aldığını anlatan iş insanı, her zaman denenmemişi denemekten, keşfedilmemişi keşfetmekten keyif aldığını söylüyor.

HuQQabaz ile hedefinin Forbes olduğunu açıklayan Mehmet Fevzi Yağlı, “’2016’da yola çıktığımız bu serüvende hiçbir zaman küçük bir aile olarak kalmayı düşünmedik. Sürdürülebilir olmayı sadece ihtiyaca yönelik gerekliliklerle başarmak mümkün değil. Bir mekânın dekoru, misafirlerin kendilerini evlerinde gibi hissedebilmeleri, güçlü iletişim, fark yaratan lezzetler, sunumlar, müzikler ve mekânın enerjisini yükselten tüm faaliyetler çok ince işlenmeli. Yaptığımız her şeyi bir sanat eseri gibi düşünerek hareket etmeyi misyon haline getirdik. Bir yemeği menüye dahil etme sürecinde bile en iyi kıvamında sunmak için yüzlerce deneme arasında karar verdiğimiz zamanlar oldu.” diye konuştu.

“HuQQabaz hayatın bana kattığı tüm renklerin bir meyvesi gibi” diyen Mehmet Fevzi Yağlı: “Bugün grup olarak dünyanın 14 ülkesinde faaliyet göstermekteyiz ve büyümeye devam edeceğiz. HuQQabaz ailesi olarak ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir yere sahip olmanın gururu içerisindeyiz. Bu, beni daha da çok heyecanlandırıyor.’’ dedi.