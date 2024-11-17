Mehmet Günsür’ün Yeni Rolü: Hasan SANATÇI Mehmet Günsür, Annem Ankara’da Hasan: Zayıf Ama Mücadeleci Bir Karakter Annem Ankara: 1990’lı Yılların Hikayesi Gerçek Hayattan İlham Alan Dizi Mehmet Günsür’den Rolü Hakkında Açıklama

MEHMET GÜNSÜR’DEN YENİ PROJE AÇIKLAMALARI

Ünlü aktör Mehmet Günsür, Kanal D’nin dönem dizisi ‘Annem Ankara’da izleyicilerin karşısına farklı bir karakterle çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesinde, aile yapısından uzak ama çaba gösteren Hasan karakterini canlandıracak Günsür, rolü hakkında görüşlerini paylaştı. Günsür, Annem Ankara’nın gerçekliğinin kendisine derin bir etkisi olduğunu ifade ederek, “Hasan, sınırları olan bir karakter. Beceriksizlikleriyle hatta becermeye çalışmak istemesiyle gönlümü fethetti.” diye belirtti.

GERÇEK HAYAT HİKAYESİ: ANNEM ANKARA

1990’lı yıllarda başkent Ankara’da geçen gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana yansıtacak olan Annem Ankara, hayata olan umudu ve mücadelesini kaybetmeyen Zuhal (Bergüzar Korel) ile babasız büyüyen Hasan’ın (Mehmet Günsür) hikayesini konu alacak. 20 Kasım Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak dizide, babalık görevlerini yerine getirmekte zorlanan Hasan karakterinin serüvenine tanık olunacak. Günsür, bu rolü hakkında içten açıklamalarda bulundu.

BÖYLE BİR KARAKTERİ DAHA ÖNCE OYNAMADIM

Mehmet Günsür, Annem Ankara’daki hikayenin gerçekliğinin kendisini etkilediğini ifade etti. Günsür, “Gerçek bir ailenin, bir kadının yaşam mücadelesi, Hasan’ın baba olmak için çabalaması beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir karakter oynamamıştım. Hasan, sınırları olan bir karakter. Çok insan gibi problemleriyle, beceriksizlikleriyle hatta becermeye çalışmak istemesiyle gönlümü fethetti.” şeklinde konuştu.

KENDİSİNDEN DAHA ŞANSLIYIM

Günsür, Hasan karakterine göre çok daha şanslı olduğunu belirterek, “Hep bir arada olan bir ailede büyüdüm. Hasan bu kadar şanslı değil ve aile kavramını da tam olarak anlayamamış. Kendisinin daha iyi versiyonunu yapmak ve aile içindeki görevini yerine getirmek için çabalayan bir Hasan var.” diye ekledi.

ANNE VE BABALAR İÇİN İZLENMESİ GEREKEN BİR DİZİ

Annem Ankara’nın oyuncu kadrosunda Günsür ve Korel’in yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve birçok isim yer alıyor. BKM imzalı dizinin senaryosu Başak Angigün’e aitken, yönetmenlik koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Gerçek bir yaşam öyküsünü ekrana taşıyan Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20:00’de Kanal D’de başlayacak.