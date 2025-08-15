Mehmet İldeniz, Limon Dondurması Satıyor

MEHMET İLDENİZ’İN DONDURMA SATIŞI

Adana’nın Kozan ilçesinde 26 yaşındaki Mehmet İldeniz, 46 dereceyi bulan sıcaklarda, sarı şalvarı ile sarıya boyadığı bisikleti eşliğinde ilçenin sevilen limon dondurmasını pazarlıyor. Yörede tanınan bir sima haline gelen İldeniz, meşhur limon dondurmasını tanıtmak için sokak sokak dolaşarak ekmeğini kazanıyor. Özellikle sıcak hava koşullarına aldırmadan, bisikletine yüklediği dondurma termosuyla mahalle mahalle geziyor.

SICAK HAVA VE DONDURMA SATIŞI

İldeniz’in, bazen günde 20 kilogram dondurma satabildiği öğreniliyor. Yolda ve trafikte onu gören insanların gülümsemesine neden olduğunu belirten İldeniz, bu durumu sorun etmeden işine devam ediyor. “Kozan’da limon dondurması satıyorum. Ayakkabım, şalvarım, termosum, bisikletim sarı, tişörtüm de sarı. Limon dondurması sarı olduğu için böyle bir kombin yaptım. Çocuklar sıcakta sevinsin, serinlesin istiyorum” diyor.

AİLELER VE ÇOCUKLAR

“Özellikle ara mahalleleri geziyorum. Ulaşamayanlara dondurma ulaştırmak istiyorum. Görenler gülüyor ama benim için sorun değil, işimi severek yapıyorum. Sıcakta zor oluyor ama işimi severek yaptığım için benim için sorun değil. Sloganım ‘dondurma limon, buz gibi limon, limon dondurma'” ifadelerini kullanıyor. 10 yaşındaki Özer Ateş ise Mehmet İldeniz’in dondurmasını çok sevdiğini belirterek, “Mehmet abi mahallemize gelir bağırır, biz de koşarak iner dondurma yeriz” diyor.