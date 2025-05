Mehmet’in Kızı Nur’a Yardım Lazım

DİYARBAKIR’DA BAŞKA BİR KIZ HASTALIĞINDAN KAYBEDİLDİ

Diyarbakır’da 5 kızından 2’sini hastalıklar yüzünden kaybeden ve tedavi gören 3 kızından en küçüğü Nur için yardım isteyen Mehmet Mazhar Kavak (59), “Doktorlar, ‘Nur’u kemoterapi ve ışın tedavisi ile en fazla 2 ay yaşatabiliriz’ dedi. Yaramıza merhem olacak bir doktor arıyoruz. Her gece o uyurken ben kalkıp nabzına bakıyorum, ‘yaşıyor mu’ diye. Bunun bir baba için ne kadar zor bir olay olduğunu ben bilirim, bir de buna şahit olan Rabb’im” dedi.

KIZLARINDAN İKİSİ HASTALIKTAN KAYBOLDU

İnşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Mazhar Kavak’ın 5 kızından Eylem (21), 2010 yılında beyin tümöründen vefat etti. Ondan 9 ay sonra ise Zozan (19) hidrosefaliden hayatını kaybetti. Eva ve iki çocuk annesi olan kızı Rezan’a (30) 2023 yılında hidrosefali tanısı konuldu ve gerçekleştirilen bir operasyon ile beynine şant takıldı. Diğer kızı Hasret (28) ise Aralık 2014’te tümör teşhisi aldı. Kavak’ın en küçük kızı Nur’a (15) ise Ocak 2024’te beyin tümörü tanısı koyuldu ve onun da beynine şant takıldı. Kavak yaşadıklarını aktararak, “2010’da kızım Eylem, beyin tümöründen vefat etti. Ondan 9 ay sonra Zozan hidrosefaliden vefat etti. Üçüncü kızım Rezan şu an evli, 2 çocuk annesi, ona da hidrosefaliden dolayı şant taktılar. 20 yaşındaki kızım Hasret’in de beyin tümörü teşhisi var. 2024’te henüz 14 yaşında olan kızım Nur Kavak, beyin tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Takibi yapıldı, her şey iyiydi. Sonrasında Nur, geçen ay kustu ve hastaneye kaldırdık. Doktorlar, ‘Hidrosefaliden dolayı beyin su toplamış, acilen şant takmamız lazım. Beyin omuriliğinden beyine ilerleyen bir tümör var, müdahale mümkün değil. Nur’u ancak kemoterapi ve ışın tedavisi ile en fazla 2 ay yaşatabiliriz’ dediler” şeklinde konuştu.

Kızının yaşatılması için çağrı yapan Kavak, “Biz kesinlikle maddi bir talepte bulunmuyoruz. Bu yönde teklifleri de hakaret olarak kabul ederiz. Sağlık anlamında, yaramıza merhem olacak bir doktor arıyoruz. Bugün tıp gelişmiş. Diyoruz ki sadece çocuğumuz yaşatılsın. Şu an 2 ay ömür biçildi. Birisi 2 evladını katletmiş, diğer suçlarını saymak bile istemiyorum. O adam bir anda Türkiye’nin gündemine oturabiliyor. Ben 5 evlat acısı yaşadım. İki çocuğumu kaybettim. Ben diyorum Eylem ve Zozan öldü. Rezan ve Hasret şu an bıçak altında. Nur’a da 2 ay ömür biçildi. Yaramıza merhem olacak doktor arıyoruz. Ekonomik bir talebimiz yok. Evimizi, bağlarımızı satacağız, kendi imkanlarımızla karşılayacağız. Yeter ki Nur Kavak yaşasın. Her gece o uyurken kalkıp nabzına bakıyorum, ‘yaşıyor mu’ diye. Bunun bir baba için ne kadar zor olduğunu bir tek ben bilirim, bir de Rabb’im” diye belirtti.

NUR’UN DOKTOR OLMA HAYALİ

Hastalığı kendisinden gizlendiği için üzülmemesi amaçlanan Nur ise büyüyünce doktor olmak istediğini belirtirken, “Ben 15 yaşındayım. Şu an okula gidemiyorum, kafamdaki şant nedeniyle gidemedim. Doktorlara sesleniyorum, bana yardım etsinler. Abla ve benim şantımızı çıkarsınlar. Biz kurtulmak istiyoruz. Ben doktor olup küçük kızları kurtarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Batman’dan kuzenine destek olmak için gelen Cansu Kavak ise “Kuzenimin kafasındaki şant yüzünden eğitimini alamıyor. Destek olmak amacıyla geldim. Şu an iyi, iyi olmaya da devam etmesini istiyorum” dedi.