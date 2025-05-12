Mehmet İnsel, Antika Saatleri Tamir Ediyor

MEHMET İNSEL’İN ZANAATI

Van’da ikamet eden Mehmet İnsel, 40 yılı aşkın bir süredir atölyesinde zamanın izlerini taşıyan antika saatleri dikkatle tamir ediyor. Günümüzde pilli ve fabrikasyon saatlerin yaygınlaşmasıyla antika saatler, dönemlerinin teknoloji mirasını korumaya çalışarak koleksiyoncuların ve nostalji tutkunlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Van’ın ara sokaklarında bulunan mütevazı dükkanında çalışan İnsel, sadece baba mirasını sürdürmüyor, aynı zamanda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir zanaatı yaşatmaya gayret ediyor.

GEÇMİŞİN İZLERİNİ TAŞIYAN SAATLAR

Cep saatlerinden kol saatlerine kadar birçok tarihi parçayı itinayla onaran İnsel, bu saatlerin yalnızca mekanik parçalardan oluşmadığını, aynı zamanda geçmişe dair önemli hatıralar taşıdığını ifade ediyor. İHA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından kalma iş yerinde 40 yılı aşkın süredir saat tamiri yaptığını belirterek, “Klasik saatlerden otomatik saatlere kadar her türlü saati tamir ediyorum. Müşterilerin getirdiği 40-50 yıllık saatler mevcut. Otomatik ve kurmalı saatler hala tamir edilebiliyor. Genç neslin çoğu bu saatlerin bakımını yapmakta zorluk çekiyor. Son dönemlerde akıllı saatler popüler oldu ama onların tamir edilmesi daha zor olduğu için fazla tercih edilmiyor. İlk zamanlarda bu saatlere yoğun bir ilgi vardı fakat şu an o kadar rağbet görmüyor. Aynı zamanda taşınabilir şekilde tasarlanmış köstekli saatlerin tamirini de gerçekleştiriyoruz. Bu saatler hem pilli hem de kurmalı olabiliyor. Şu anda gençler arasında da bu saatlere bir ilgi hakim” dedi.

SAATLERİN TUTKUSU

Saatlerin sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu dile getiren İnsel, “Hala saat takan ve saatle ilgilenen birçok insan var. Bu ilgi devam ediyor. Günümüzde her şey baskı motorlarıyla üretiliyor ama eski saatler hem daha kaliteli hem de onarımı daha kolay. Hangi saat olursa olsun, genelde tamirini yapabiliyoruz. Şimdiye kadar birçok eleman aldım ama çok az kişi bu işi uzun süre yapmak istiyor. İnsanlar zahmetli işlerden kaçınmayı tercih ediyor. Bu mesleği rahmetli babamdan öğrendim. Neredeyse 40 yıldır bu işi yapıyorum, elhamdülillah hala devam ettiriyoruz. Duvar saatleri, klasik saatler, kurmalı saatler gibi her marka saatin bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

İnsel, nostaljik bir atmosfere sahip saatçi dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gün ziyarette bulunmasını umutla bekliyor.