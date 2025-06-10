Mehmet İşler, Ege’deki bayram doluluklarını değerlendirdi

KURBAN BAYRAMI DOLULUK ORANLARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, bayram tatilinin ardından sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kurban Bayramı’nda istenen doluluk oranlarına ulaşıldığını belirten İşler, “Özellikle talep gören bölgeler; Kapadokya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Gümüldür, Selçuk, Pamucak, Seferihisar, bunlardan daha da belirgin olarak Çeşme, Alaçatı, Foça ve Ayvalık. Tüm Ege kıyıları doldu taştı. Özellikle Alaçatı ve İzmir Çeşme, Foça bölgesindeki doluluk oranları bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde yüzde 100’e, birinci ve dördüncü günlerinde ise yüzde 90’a ulaştı. Toplamda yüzde 95 doluluk yaşandı. Diğer bölgelerimizde de doluluklar yüzde 90-95 civarında geçti. Tam sezonun başlangıcında yaşanan bu Kurban Bayramı, sektöre büyük bir hareket ve bereket getirdi” şeklinde ifade etti.

İşler, “60 farklı sektörü besleyen turizm, insanlara ‘keşke bayram tatili 9 gün olsaydı’ dedirtti. Eğer tatil 9 gün olsaydı, elde edilen bereket bu süreye yayılacak ve turizm sektörünün yanındaki 60 sektör de bundan faydalanabilecekti. 4 gün tatil olmasına rağmen şehirlerden yoğun ilgi geldi. Ancak 4 günlük tatilin en büyük sorunları arasında şehirlerden çıkış ve dönüşlerde yaşanan büyük trafik sorunları da var. Güzel bir tatil geçiren vatandaşlar, dönüşte trafik stresiyle karşılaştı. Örneğin, Çeşme’den İzmir’e dönüşlerde 4 saate varan süreler yaşandı, İstanbul’a dönüşlerde ise 3 ile 5 saatlik gecikmeler görüldü. Bu da bayramın tadını kaçıran unsurlardan biri oldu” diye konuştu.

EGE BÖLGESİNE YOĞUN İLGİ

Mehmet İşler, “En fazla ilgi gören bölgemiz Ege oldu. Çünkü her bütçeye hitap eden hizmet seçenekleri sunan bölgedeki pansiyonlardan, lüks otellere kadar herkes kendine uygun bir yer buldu. Hava da güzel geçti. İnsanlarımız çok güzel bir Kurban Bayramı geçirdi. Turizmciler olarak önümüzdeki yıllarda, özellikle 2026 yılında beklentimiz, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak düzenlenmesi. Böylece bayramın getirdiği bereketten ve güzel havalardan insanlar daha fazla yararlanabilsin” dedi.

KURBAN BAYRAMI’NI YÜZDE 15 ARTIŞLA KAPATTIK

2025 yılı sonuna kadar 65 milyon turist ve 64 milyar dolar girdi hedeflerinin tutturulacak gibi göründüğüne dikkat çeken İşler, “Bu dönemde yabancı turist sayısı da beklediğimiz gibi geldi. Kurban Bayramı’nı geçen yıla oranla yüzde 15 artışla kapattık. Şimdi arkasından Yortu Bayramı dediğimiz bir başka bayram geliyor. Bu bayramla birlikte yurt dışı rezervasyonlarında da bir artış görüyoruz. Türk turizmi artık kırılganlık eşiğini aşmış durumda. Sektör, endüstriye dönüşüyor ve dünya genelinde ilk 5 sektör arasında yer alıyor” diye ekledi.