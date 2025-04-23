Mehmet K., İki Kişiyi Yaraladı

Olay, borç- alacak meselesi yüzünden meydana gelen silahlı çatışmayla patlak verdi. Mehmet K., iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra bir bekçi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bu durum, saat 20.00 sularında Kocasinan ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi, Pusula Caddesi üzerinde yaşandı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Mehmet K., kendisiyle husumet besleyen İsmail D. ve Ahmet E. ile yüz yüze geldiği esnada tartışma başladı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüşünce, Mehmet K. yanında taşıdığı silahla İsmail D. ve Ahmet E.’yi yaraladı. Bu arada, olay yerinde devriye atan bir bekçi duruma müdahale ederek Mehmet K.’yı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlardan ve bekçiden gelen ihbarlarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin sonrasında çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İsmail D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.