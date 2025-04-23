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Mehmet K., İki Kişiyi Yaraladı

SİLAHLI KAVGA OLDU

Alacak meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada Mehmet K., iki kişiyi tabancayla yaraladı. Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi’nde, saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Mehmet K. ile aralarında borç-alacak nedeniyle düşmanlık bulunan İsmail D. ve Ahmet E. karşılaştı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet K., yanında bulunan silahla İsmail D. ve Ahmet E.’yi yaraladı. Bu esnada devriye gezen ve ismi öğrenilemeyen bir bekçi, Mehmet K.’yı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayı gören çevredekiler ve bekçinin ihbarıyla, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. İsmail D.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

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