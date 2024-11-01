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Mehmet Kara Takside Bıçaklanarak Öldürüldü

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İZMİR’DE BIÇAKLI SALDIRI

İzmir’in Konak ilçesinde, Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak üzerinde 60 yaşındaki Mehmet Kara ile aralarında husumet bulunduğu değerlendirilen bir grup arasında bir tartışma meydana geldi.

TAXİDE YAŞANAN SALDIRI

Kara, olay sırasında taksiye bindiği esnada, grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık durumu ağırlaşan Kara, aynı araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı fakat yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olay sonrası kaçan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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