Mehmet Kenan Tekdağ Hastanede Gözaltında

MEHMET KENAN TEKDAĞ’IN GÖZALTINA ALINMASI

Can Yayın Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. “Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları doğrultusunda yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin bulunduğu toplam 121 şirkete devlet el koydu. 1956 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde dünyaya gelen Tekdağ, 68 yaşında, evli ve üç çocuk babası. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunmuş ve 1984 yılında serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Hukuk bilgisini medya sektöründe değerlendirerek önemli görevler üstlenmiştir.

TURGAY CİNER’İN MEDYA SEKTÖRÜNDEN ÇEKİLMESİ

Turgay Ciner’in medya sektöründen ayrılmasının ardından Tekdağ, Can Grubu’nun medya yatırımlarını yönetme sorumluluğunu üstlendi. Ayrıca Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde ve Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği makamında da görev yapmıştır. Soruşturma sürecinin en dikkat çekici unsurlarından biri, Tekdağ’ın hastanede gözaltına alınması olmuştur. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ile çeşitli gazeteler, Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, enerji, petrol, sağlık ve madencilik şirketleri dahil olmak üzere toplam 121 şirkete el konulmuştur.