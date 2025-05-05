Mehmet Mahmut Ve Ayşe Doğruyol, Tahliye Oldu

ANTALYA’DA İLGİ ÇEKEN TAHLİYE OLAYI

Antalya’nın Kepez ilçesinde, 4 yıldır aynı evde kiracı olarak yaşayan Mehmet Mahmut ve Ayşe Doğruyol çifti, farkında olmadan imzaladıkları tahliye taahhütnamesi yüzünden evlerini kaybetti. Eşyalarıyla sokağa atılan çift, aynı zamanda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerini dile getiriyor. Olay, Habibler Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın 2’nci katında yaşandı.

EV SAHİBİNDEN KİRA ARTIRIM TALEBİ

Mehmet Mahmut Doğruyol ve eşi Ayşe Doğruyol, 4 yıl boyunca düzenli olarak kiralarını ödediler. Ancak iddialara göre, ev sahibi B.K. kira artışı talep etti. Çift, bu talebe kısmen olumlu cevap verdi, ama anlaşılamadı. Bu durum üzerine, kira sözleşmesi sırasında Ayşe Doğruyol’a emlakçı aracılığıyla tahliye taahhütnamesi imzalatıldı. Ardından ev sahibi, icra takibi başlatarak çifti evden çıkarttı.

ÇİFTİN ZOR DURUMU

Mehmet Mahmut Doğruyol, yeminli tercüman olduğunu belirterek “4 senedir oturduğumuz evde kirayı düzenli ödedik. Ev sahibi zam yapmak istedi, yüzde 50’ye kadar razıydım ancak anlaşamadık. Sonradan eşi bizi mahkemeye vermiş. İcra memurları geldi, eşyalarımızı dışarı koydular. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşim kalp ameliyatı geçirdi, ben de hastayım. Raporlarımız var” şeklinde konuştu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Doğruyol ailesinin avukatı Zeynel Sayar, “Müvekkilim evi kiralarken, kendisine içeriği açıklanmadan bir tahliye taahhütnamesi imzalatılmış. Ev sahibi, bu belgeyi kullanarak yüksek kira artışı talebine yanıt alamayınca tahliye sürecini başlatmış. Müvekkilimiz eşiyle birlikte evinden, eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Bu tür belgelerin noter onaylı olması gerekir. Ev sahibi hakkında yasal süreç başlattık” dedi.