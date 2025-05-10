Mehmet Mazhar Kavak, Nur için yardım arıyor. “Kızım 2 ay yaşar dendi.” “Doktor merhem olmasını istiyoruz.” “Biz zaten maddi istemiyoruz.” “Nur büyüyünce doktor olacak.” “Okula gidemiyor, destek lazım.”

DOKTORLARDAN YARDIM BEKLİYOR

Diyarbakır’da beş kızından ikisini kaybeden ve hastalığıyla mücadele eden üç kızından en küçüğü Nur için yardım isteyen Mehmet Mazhar Kavak (59), “Doktorlar, ‘Nur’u kemoterapi ve ışın tedavisi ile en fazla 2 ay yaşatabiliriz’ dedi. Yaramıza merhem olacak bir doktor arıyoruz. Her gece o uyurken ben kalkıp nabzına bakıyorum, ‘yaşıyor mu’ diye. Bunun bir baba için ne kadar zor bir olay olduğunu bir tek ben bilirim, bir de buna şahit olan Rabb’im” diyerek seslendi.

KÜÇÜK KIZI İÇİN UMUT ARIYOR

İnşaat işçisi olan Kavak, beş kızından Eylem’in (21) 2010 yılında beyin tümöründen ve Zozan’ın (19) ise 9 ay sonra hidrosefaliden hayatını kaybettiğini belirtti. Evli ve iki çocuk annesi olan Rezan’a (30) 2023 yılında hidrosefali teşhisi konulduktan sonra operasyon geçirerek beynine şant takıldı. Diğer kızı Hasret’e (28) de Aralık 2014’te tümör teşhisi konuldu. Kavak’ın en küçük kızı Nur’a (15) da Ocak 2024’te beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Tedavi gören Nur’un beynine de operasyonla şant takıldı.

Kavak yaşadıklarına ilişkin, “2010’da kızım Eylem, beyin tümöründen vefat etti. Ondan 9 ay sonra Zozan hidrosefaliden vefat etti. 3’üncü kızım Rezan şu anda evli, 2 çocuk annesi. Ona da hidrosefaliden dolayı şant taktılar. 20 yaşındaki kızım Hasret’in ise 2 yıllık evliliğinde beyin tümörü şüphesi var. Nur Kavak, beyin tümöründen dolayı ameliyat oldu. 14 aya kadar takibi yapıldı. Her şey iyiydi. Ancak Nur, geçen ayın 19’unda kustu. Hemen hastaneye kaldırdık. Doktoru acil müdahalede bulundu ve tomografi çekti. Hidrosefaliden dolayı beyin su toplamış, acilen şant takmamız gerek dediler. Çok ilerlemiş bir tümör var. Müdahale mümkün değildir, dediler” dedi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI

Kızının yaşatılması için çağrıda bulunan Kavak, “Biz kesinlikle maddi bir talepte bulunmuyoruz. Bu yönde teklifleri de hakaret olarak kabul ederiz. Biz, sağlık anlamında yaramıza merhem olacak bir doktor arıyoruz. Bugün tıp gelişti. Diyoruz ki sadece çocuğumuz yaşatılsın. Şu an 2 ay ömür biçildi. Biri 2 evladını katletmiş, diğer suçlarını saymak bile istemiyorum. O adam bir anda Türkiye’nin gündemine oturabiliyor. Ben ise 5 evlat acısı yaşamışım. 2 tane kaybetmişim. 2 tanesi de şu an bıçak altında ve 15 yaşındaki Nur Kavak’a 2 ay ömür biçildi” ifadelerini kullandı.

NUR’DAN HEDEF DOKTOR OLMAK

Kendisinin hastalığı gizli tutulan Nur ise büyüyünce doktor olmak istediğini belirterek, “Ben 15 yaşındayım. Şu anda okula gidemiyorum, kafamdaki şant nedeniyle gidemiyorum. Ben bütün doktorlara buradan seslenmek istiyorum, bana yardımcı olsunlar. Ablamın şantını çıkarsınlar. Bunlardan kurtulmak istiyoruz ve ben doktor olup küçük kızları kurtarmak istiyorum” dedi.

Kavak’ın kuzeni Cansu Kavak da “Kuzenimin kafasındaki şant yüzünden okuluna gidemiyor, eğitimini alamıyor. Destek olmak amacıyla geldim. Şu anda iyi, iyi olmaya da devam etmesini istiyorum” diyerek aileye destek verdi.