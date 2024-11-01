“Mehmet Mustafa’nın Spor Başarıları Hayalini Gerçekleştiriyor”

MEHMET MUSTAFA ERKOL’UN ZOR GÜNLERİ

6 Şubat depremlerinde hem babasını hem de bir bacağını kaybeden 13 yaşındaki Mehmet Mustafa Erkol, yaşadığı zor günleri aşmak için spora yöneliyor ve bu süreçte büyük başarılar elde ediyor. Yüzme alanında birçok derecesi olan Mehmet, ilk katıldığı triatlon organizasyonunda da altın madalya kazanmayı başardı. Geçtiğimiz yıl yaşanan yıkıcı depremler, İskenderun’da yaşayan Erkol ailesinin hayatını derinden etkiledi. Güldane ve Ömer Erkol, 13 yıllık evliliklerinde tek çocukları Mehmet Mustafa ile birlikte yaşamlarını sürdürüyordu. 46 yaşındaki Ömer Erkol, enkaz altında kalarak yaşamını yitirirken, oğlu Mehmet Mustafa ise sağ bacağını kaybetti. Acılarla dolu günlerin ardından anne Güldane Erkol, oğlunun tedavisi için İstanbul’a taşınarak yeni bir hayat kurmak adına adımlar atmaya başladı. Bu süreçte Mehmet Mustafa’nın halası Elif İnaç onlara destek oldu.

SPORUN ROLÜ

Hürriyet’ten Beyazıt Şenbük’ün haberine göre; Mehmet’in fiziksel sağlığının yanı sıra ruhsal iyileşmesinin temeli spor oldu. Antrenörü Duran Arslan’ın katkılarıyla başlayan yüzme macerası, ‘triatlon’a geçişle devam etti. Genç sporcu, Mudanya’da yapılan triatlon yarışmasında 400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet ve 2 bin 400 metre koşu parkurunu 47 dakikada tamamlayarak, bu alandaki ilk deneyiminde birincilik ipini göğüsleyerek altın madalya kazandı.

YÜZMEDEKİ BAŞARILAR

Anne Güldane Erkol, oğlunun spor yolculuğundaki başarıları şöyle tanımlıyor: “Mehmet Mustafa, afetten önce jimnastikle ilgileniyordu. Sağ bacağını kaybettikten sonra evde boş durmaması ve sosyal medyaya çok fazla yönelmemesi için bir spor dalına yönelmesini istedik. Geçtiğimiz yıl yüzmeye başladı. İskenderun’a geri dönmek düşününcesi vardı ancak antrenörü, ‘Bu çocuk çok yetenekli, lütfen geri dönmeyin, ben onu triatlona hazırlayacağım’ dedi. Yüzme antrenmanlarımız devam etti ve yarışmalara katıldık. Bu yarışmalardan 5 altın, 21 gümüş ve 3 bronz madalya kazandık.”

KOŞMAK ACILARI UNUTTURUYOR

Güldane Erkol, Mehmet Mustafa’nın koşarken adeta acılarından kurtulduğunu ifade ediyor: “Bir dönem kayıplarıyla ve zorluklarla yüzleşmekte zorlanmaya başlamıştı, çok içe kapanmıştı. Tam o sıralarda Sakarya’da katıldığı okullararası yüzme turnuvasından 5 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönmek ona iyi geldi. Ardından başka başarılar da geldi, Bulgaristan ve Bosna Hersek’te düzenlenen Uluslararası Para Yüzme Yarışları’nda altın madalya kazanınca daha fazla keyif aldı. Bir bunalımın eşiğindeyken neler yapabileceğini görmek onun için dönüm noktası oldu. Psikologumuz da, ‘Kaybettiklerinin yerine çok güzel bir telafi koydunuz o da spor’ dedi.”

GELECEK HEDEFLERİ

Mehmet’in tutkuları sadece sporla sınırlı değil. Aynı zamanda başarılı bir şef olmayı da hedefliyor. “Gastronomi okumak istiyorum. Vakit buldukça mutfakta bulunuyorum. Şef bıçaklarım, isimli önlüğüm ve tavalarım var. Sporculuk kariyerim sona erdikten sonra kendi restoranımı açmak istiyorum” diyerek hayallerini ifade ediyor.