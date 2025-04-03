Mehmet Oktay’dan CHP’ye Disiplin Tepkisi

MARMARİS BELEDİYESİ BAŞKANINDAN PARTİSİNE TEPKİ

Marmaris Belediyesi’nde 2019-2024 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Oktay, 1987 yılından beri devam eden Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk İnşaatı ile ilgili imar izni için ruhsat yenileme evraklarını imzaladığı gerekçesiyle partisi CHP tarafından disiplin soruşturması başlatılması üzerine tepki gösterdi. Oktay, bu durumun CHP’de daha önce örneği olmayan bir durum olduğunu ifade etti.

DİSİPLİN SORUŞTURMASINA ŞAŞKINLIK

Geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, “Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi’nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım” diyerek partisi CHP’nin kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturmasının kendisinde şaşkınlık yarattığını belirten Mehmet Oktay, Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı için yerel mahkemenin ve bölge idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin beklenen bir gelişme olduğunu söyledi. Oktay, yasalara ve parti tüzüğüne aykırı bir davranışı olmadığını vurgulayarak, partisi CHP’nin kendisi hakkında başlattığı disiplin soruşturmasını şaşırtıcı bulduğunu ifade etti.

POLİTİKALARA YENİ BİR AÇILIM

CHP’li bir siyasetçi olarak, mevcut CHP yönetiminin kendisine karşı uyguladığı bu sürecin ilk defa başına geldiğini iddia eden Mehmet Oktay, açıklamalarında “siyasi operasyon ve itibar suikastı” ifadesini kullandı. Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatının 1986-1987 yıllarında başladığını belirten Oktay, “Belediye yönetimi olarak görev süremde yasalar neyi emrediyorsa onu yaptık” dedi. Kamu yönetimi ile ilgili idari bir suç işlemediğini belirten Oktay, partisinin tüzüğü ile bağlantılı bir durum olmadığını ifade etti.

Yaşadığı durumdan dolayı yaklaşık 40 yıllık partisi CHP’de yaşananları uzaktan izlediğini belirten Mehmet Oktay, “CHP’de bugüne kadar benim başıma gelen olay gibi olay yaşayan sanırım yoktur” şeklinde konuştu. Yönetimde adaletin önemine vurgu yapan Oktay, “Yatırımcı da adalet ister. Türkiye’de insanlar sürekli bölünmeye çalışılıyor” diyerek, muhafazakar kesime yönelik yatırımın bazı çevrelerin tepkisini çekebileceğini söyledi. Marmaris’in bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Oktay, bölgenin turizm hacminin artabileceğine dikkat çekti.

Ruhsatı ve inşaat çalışması 1986-87 yıllarına dayanan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili hem Muğla’daki yerel mahkemenin hem de İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin projenin hukuka uygun olduğu yönündeki kararlarının kendisinin haklılığını ortaya koyduğunu ifade eden Oktay, “Gayri yasal bir şeyim yok. Bunu mahkeme kararları da göstermiştir” dedi. Oktay, partisinin başlattığı disiplin soruşturmasından olumsuz bir sonuç çıkmasını beklemediğinin altını çizdi.