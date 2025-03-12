Mehmet Oktay’dan CHP’ye Suikast Suçlaması

MARMARİS BELEDİYESİ HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSU

Marmaris İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi’nde bulunan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili konular nedeniyle Marmaris Belediyesi, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ekibi hakkında, mevzuata ve yasalara aykırı davranarak yapı kullanım izin belgesi verdikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Önceki dönem CHP’li Belediye Başkanı Oktay, kendi partilileri tarafından yapılan suç duyurusunun ardından CHP Genel Merkezi’nden disiplin soruşturması başlatıldığını öğrenmiş ve durumu kamuoyuna duyurmak amacıyla bir basın toplantısı düzenlemiş.

SİYASİ SUİKAST İDDİASI

Mehmet Oktay, kesinlikle herhangi bir suçu olmadığını belirterek, isim vermeden partisinin kendisine karşı siyasi bir suikast gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Sinpaş inşaatına dair, “Biz günah keçisi ilan edildik. İtibar suikastine uğradık. İlgili projeye ilk ruhsatı ben vermedim. Benden önceki son yenileme ruhsatında şu an görevde olan kişilerin imzalarını göreceksiniz. Ne yazık ki bu ruhsata imzası olan şahıslar benim dönemimi gündeme getirmeye çalışıyor” dedi. Ayrıca, proje ile ilgili işlemlerin CHP Genel Merkezi’nin bilgisi ve onayı dahilinde yürütüldüğünü ifade etti.

Oktay, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin ruhsatları hukuka uygun bulduğunu, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin ise iptal ettiğini ancak sürecin üst mahkemelerde devam ettiğini belirtti. Yargı süreci tamamlanmadan kendisinin bir günah keçisi ilan edilmek istendiğini vurguladı. “Eğer bir yanlışlık varsa, neden 2018 yılında da aynı proje için ruhsat yenilendi? O dönemde imza atanlar neden sorgulanmıyor?” diye konuşan Oktay, sürecin adil olmadığını vurguladı.

GENEL MERKEZ ONAYI VE YÖNETİM SÜRECİ

Oktay, Sinpaş ile ilgili imza verip vermediği sorusuna, “Elbette attım ama genel merkezin onayını aldım. Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi’nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım” yanıtını verdi. Döneminde personel çıkartılmadığını, eksik maaş verilmediğini ve hiçbir gayrimenkulün satılmadığını belirten Oktay, partisinin kendisi ile ilgili uygulanan siyasi suikastin manidar olduğunu ifade etti. Kamuoyunun ve partililerin gerçekleri görmesi gerektiğini söyleyen Oktay, “Hukukun ve adaletin yanında durmaya devam edeceğim. Bu siyasi operasyonun boşa çıkacağını biliyorum” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.