Mehmet Öz, Beyaz Saray’da Göreve Başladı

MEHMET ÖZ GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Türk Kalp Cerrahı Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörü olarak atanmasının ardından Beyaz Saray’da düzenlenen yemin töreniyle görevine resmen başladı. Böylece Trump’ın atadığı yetkililerden biri daha göreve başlamış oldu. Öz, yemin töreni sonrası resmi unvanına kavuştu. Törende konuşan Trump, Öz hakkında “Dr. Öz, ülkemizin en yetenekli ve en sevilen tıp profesyonellerinden biri olarak bu göreve geliyor” dedi ve Harvard Üniversitesi’nden mezun olmasını vurguladı.

TRUMP’TAN UKRAYNA AÇIKLAMALARI

Trump, yemin töreni boyunca gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna’daki ateşkes müzakerelerine de değinen Trump, taraflar arasında bir anlaşma sağlanacağı konusunda daha iyimser olduğunu belirtti. Görüşmelerin zorlu hale gelmesi durumunda, “aptalsınız, gerçekten aptalsınız. Berbat insanlarsınız” diyerek geri çekileceklerini ifade etti. Konuyla ilgili ilerlemeler beklentisine de canlı bir istek ve heyecan gerektiğini vurguladı ve “Bunu başarma şansımızın gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.

İRAN’LA İLGİLİ NÜKLEER GÖRÜŞMELER

ABD-İran ilişkileri ile ilgili kritik görüşmeler öncesi, Trump İran’ın nükleer silah sahibi olmasına karşı olduğunu tekrar dile getirdi. “İran’ın nükleer silah sahibi olmasını çok basitçe durdurmaktan yanayım. Eğer sahip olurlarsa, çok mutsuz olursunuz” şeklinde konuştu. Trump, İran’ın refah içinde bir ülke olmasını istediğini belirtti.

OLAY SONRASI PANİK ANLARI

Trump’ın konuşması sırasında gazetecilerden biri baygınlık geçirdi. Olay sonrası Trump şaşkınlık yaşarken, Dr. Mehmet Öz hemen müdahalede bulundu. Bu durum, basın toplantısının sona ermesine neden oldu.