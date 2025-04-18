Mehmet Öz, Sağlık Alanında Önemli Bir İsim

MEHMET ÖZ YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

Ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Amerika Birleşik Devletleri’nde yemin ederek Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi’nin (CMS) direktörlüğü görevine başlamıştır. Dr. Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde Cleveland, Ohio’da dünyaya gelmiş, Türk asıllı Amerikalı bir hekim, televizyon sunucusu ve yazardır. 2024 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Mehmet Öz, Harvard Üniversitesi’nden mezuniyetinin ardından, Pensilvanya Üniversitesi’nde tıp ve işletme alanında yüksek lisans dereceleri almıştır. Kalp cerrahisi alanında uzmanlaşarak Columbia Üniversitesi’nde cerrahi profesörü ve başkan yardımcısı görevleri üstlenmiştir. Ayrıca, New York Presbyterian Hastanesi’nde Kalp ve Damar Enstitüsü ile Tamamlayıcı İlaç Programı’nı yöneterek önemli katkılarda bulunmuştur. Minimal invaziv kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi gibi alanlarda önemli araştırmalar gerçekleştirerek birçok tıbbi cihazın geliştirilmesine öncülük etmiştir.

TELEVİZYON KARİYERİ

Dr. Öz, 2003 yılında Oprah Winfrey’in programına konuk olarak televizyon dünyasına adım atmıştır. 2009 yılında “The Dr. Oz Show” adlı kendi programını başlatarak sağlık, beslenme ve yaşam tarzı konularında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Programı toplamda 13 sezon sürmüş ve birçok ödül kazanmıştır. 2022 yılında Cumhuriyetçi Parti’den Pensilvanya eyaletinde ABD Senatosu’na aday olmuş fakat seçimde Demokrat rakibi John Fetterman’a karşı galip gelemedi.

TRUMP DÖNEMİNDE YENİ GÖREVİ

2024 yılında ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump tarafından Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi’nin (CMS) yöneticiliğine aday gösterilmiştir. Trump, Dr. Öz’ü aday gösterirken, onun Amerika’da herkesin en iyi sağlık hizmetini alması için mücadele edeceğine inandığını ifade etmiştir. Mehmet Öz, 1985 yılında Lisa Öz ile evlenmiş ve bu evlilikten dört çocuğu olmuştur. Hem Türkçe hem de İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilen Dr. Öz, 350’den fazla orijinal yayına, kitaba ve makaleye imza atmıştır.