Amerika Birleşik Devletleri’nde katıldığı televizyon programlarıyla tanınan Mehmet Öz, senatoya seçilemedi

İlk sonuçlara göre seçimde oyların Demokrat Parti’nin adayı John Fetterman yüzde 49,9’unu, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Mehmet Öz ise yüzde 47,6’sını aldı.

Dünyanın en ünlü sunucularından olan Oprah Winfrey’nin “ABD’nin doktoru” olarak tanıttığı Öz, kendi programıyla da çok sayıda Emmy ödülü kazandı.

Trump’ın destekçisi olarak başladığı siyaset kariyeri ise tartışmalı bir şekilde ilerliyor. Öz, silahla ateş ettiği bir reklam filmi yayımlayarak, silah taşıma ve kullanma hakkını savunacağını belirtmiş; bu tavrı tepki çekmişti.

ABD’nin ünlü sağlık programı Dr. Oz Show’un sunucusu Öz, Senato’ya girmesi durumunda Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamıştı. Yıllarca cerrah olarak çalıştığı Columbia Üniversitesi’nden emeritus profesör unvanını alan Öz, ABD’de göçmen bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası da cerrah olan Öz, Harvard Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra genel cerrahi alanında eğitimini ve çalışmalarını sürdürdü.