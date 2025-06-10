Mehmet Özdilek, Beşiktaş’a bağlılığını vurguladı

FUTBOLCULUK KARIYERİ VE ÖZEL HAYATI

Haber Bahane programına konuk olan Mehmet Özdilek, futbolculuk kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’a duyduğu bağlılık, “Şifo Mehmet” isminin etkisi ve futbola veda süreci, konunun dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. Özdilek, 1990’lı yıllarda Fenerbahçe’den aldığı teklifi şu sözlerle dile getirdi: “Fenerbahçe’nin teklifini Beşiktaş’a söz verdiğim için kabul etmedim.”

KULÜPLE YOLLARININ AYRILMA SÜRECİ

Kariyeri boyunca Beşiktaş’ta en uzun ve istikrarlı dönemini geçiren Özdilek, kulüpten ayrılış sürecine ilişkin, “Ben hiçbir zaman Beşiktaş’tan ayrılmak istemedim ama benden ayrılmak istediler” ifadelerini kullandı. “Şifo Mehmet” lakabı ile anılmasının etkisini de değerlendiren Özdilek, “Şifo Mehmet lakabına yatırım yapmak beni bozmadı, ama Mehmet Özdilek’in önüne geçmiştir” diyerek bu durumun kendisi üzerindeki yansımalarına değindi.

PROFESYONEL KARIYERİNİN SONU VE DUYGULARI

Özdilek, profesyonel kariyerini en üst düzeyde sona erdirmeyi tercih ettiğini “Ben futbolu zirvedeyken bıraktım” sözleriyle belirtti. Jübile sonrası yaşadığı duygusal yoğunluğu ise “Jübilemi yaptıktan sonra tek başıma kaldığımda ağladım” ifadeleriyle paylaştı. Ayrıca futbolun hayatındaki yerini belirtirken “Anneme, ‘Senin evladın Türkiye’nin en iyilerinden biri oldu’ dedim” diyerek duygularını aktardı.