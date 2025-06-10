Mehmet Özdilek, futbol hayatından bahsetti

FUTBOLCULUK KARIYERİNDEN ÖZEL HAYATINA ÖZEL AÇIKLAMALAR

Mehmet Özdilek, kendi yaşamına dair birçok konuya içten cevaplar verirken, futbolculuk kariyerinde yaşadığı önemli anıları da aktardı. Beşiktaş’la olan derin bağları, kendisine “Şifo Mehmet” denilmesinin etkileri ve futbolu bırakma süreçleri öne çıkan başlıklar oldu. 1990’lı yıllarda Fenerbahçe’den gelen teklifi “Fenerbahçe’nin teklifini Beşiktaş’a söz verdiğim için kabul etmedim” sözleriyle reddettiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILMA SÜRECİ

Kariyeri boyunca Beşiktaş’ta en uzun ve istikrarlı dönemi geçiren Mehmet Özdilek, kulüple yollarının ayrılma aşamasına da değinerek “Ben hiçbir zaman Beşiktaş’tan ayrılmak istemedim ama benden ayrılmak istediler” dedi. Bu açıklaması, futbol kariyerinin zorlu bir dönemine ışık tuttu.

LAKAPLIĞIN ETKİLERİ

Özdilek, kariyeri boyunca “Şifo Mehmet” adıyla anılmasının etkilerine dikkat çekti. “Şifo Mehmet lakabına yatırım yapmak beni bozmadı, ama Mehmet Özdilek’in önüne geçmiştir” açıklamasıyla, zamanla bu lakabın kendisinin önüne geçmesi sonucu yaşanan durumları değerlendirdi. Bu durumun hem kişisel başarı hem de zorluklar getirdiğini ifade etti.

FUTBOLU ZİRVEDE BIRAKMAK

Kariyerine son noktayı koyarken, futbolu zirvedeyken bırakmayı tercih ettiğini “Ben futbolu zirvedeyken bıraktım” sözleriyle vurguladı. Jübile sonrası duygusal bir yoğunluğa maruz kaldığını da belirtirken, bu anı “Jübilemi yaptıktan sonra tek başıma kaldığımda ağladım” cümleleriyle paylaştı. Ayrıca, “Anneme, ‘Senin evladın Türkiye’nin en iyilerinden biri oldu’ dedim” diyerek futbolun hayatında ne denli önemli bir yer tuttuğunu açıkça ifade etti.