Mehmet Özdilek, Futbol Kariyerini Anlattı

MEHMET ÖZDİLEK’İN FUTBOL KARIYERİNE DAİR AÇIKLAMALARI

Haber Bahane programına konuk olan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, futbolculuk kariyeri üzerine içten açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta geçirdiği dönemleri, kariyerine ilk adımını nasıl attığını ve Fenerbahçe’nin teklifini neden reddettiğini anlattı. Futbol serüveninin başında sporla pek ilgili olmadığını ifade eden Özdilek, çevresindeki insanların onun yeteneğini nasıl fark ettiğini şu sözlerle dile getirdi: “Futbolu sevenler ve izleyenler, ‘Sen iyi bir oyuncu olacaksın’ derdi.”

PROFESYONEL FUTBOLA GEÇİŞİ VE BEŞİKTAŞ GÜNLERİ

Kariyerine Kahramanmaraşspor’da başlayan Özdilek, bu süreçte kendisi için önemli bir dönüm noktasını da şöyle açıkladı: “Samsun-Beşiktaş maçını izlerken, ‘Ben bu takımda oynarım’ dedim, 3 yıl sonra Beşiktaş’taydım.” Beşiktaş’ta uzun yıllar formasını giyen Özdilek, yaşadığı zorluklara rağmen asla pes etmediğini belirtti. “Her şeyi yaşadım, zaman zaman hayat kırıklıkları yaşadım ama asla vazgeçmedim,” diyen teknik adam, sahada kendisi için söylenilen burun kıvırılacak biri olmadığını da vurguladı. Futbola olan disiplin ve bağlılık, onu Beşiktaş’ın en çok forma giyen oyuncularından biri haline getirdi.

FENERBAHÇE TEKLİFİ VE ŞİFO MEHMET LAKABI

Aynı zamanda Özdilek, Fenerbahçe’den aldığı teklifi neden geri çevirdiğini de açık bir şekilde ifade etti: “Beşiktaş’a sözüm vardı, o yüzden kabul etmedim.” Şifo Mehmet lakabının hayatına etkisinden de söz eden Özdilek, bu ismin bazen kendi adının önüne geçtiğini, fakat bu durumun onu olumsuz etkilemediğini belirtti. Futbolu zirvedeyken bıraktığını dile getiren Özdilek, emeklilik kararının ardından yaşadığı duygusal anları da sözlerine ekledi.