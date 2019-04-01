Mehmet Özhaseki: Yanlışlıklar var

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AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Özhaseki, sayımlarda çok fazla hataların olduğunu, incelemelerin süreceğini belirtti. Bu hataların kendi lehlerine olup olmayacağını incelemeler sonucunda göreceklerini belirten Özhaseki, hiç bir oyun zayi olmasını istemediklerini belirtti.

İŞTE AÇIKLAMADAN SATIŞBAŞLARI

Her şeyin önünde milletin iradesini tuttuk ve milletin iradesinde üstünde bir güç olmadığına inandık. Böyle mücadele ettik. Senelerimiz böyle geçti çok şükür. Dün de Türkiye sathında bir iki olumsuz olay hariç büyük bir huzur içerisinde herkes gitti sandıklarda oyunu kullandı. Tabii ki o sandıklardan çıkan sonuca da hepimizin saygı duyması icap ediyor.

Bizler de kendi çapımızda arkadaşlarımızla Ankara için düşündüklerimizi hazırlayıp 3 ay boyunca seçim kampanyamızda dilimiz döndüğünce gücümüz yettiğince Ankara’nın en ücra köşelerine kadar giderek derdimizi anlatmaya çalıştık. Gittiğimiz her yerde güler yüzle karşılandık. Anlattığımız projeler insanların hoşuna gitti. Çok şükür, bir tek kem sözle bile karşılaşmadık. Bunun rahatlığı içerisindeyiz.

O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. İtirazların sebebi illa biz alalım kaygısı değil. Milletin iradesinin tecelli etmesi duygusudur. Ankara’da da belki binlerce sandıkta bariz hatalar var. Önümüzdeki günlerde inşallah hayırlı sonuçlar alırız. Milletin müsterih olması önemli.