Mehmet Palazoğlu İBB Soruşturmasında Serbest Kaldı

GÖZALTINA ALMA VE SERBEST BIRAKMA SÜRECİ

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun eşinin ağabeyi olan Mehmet Muhittin Palazoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen bir soruşturma neticesinde gözaltına alındı.

ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

Mehmet Muhittin Palazoğlu, Vesen Yapı isimli inşaat şirketinin ve AdStation isimli reklamcılık şirketinin sahibi olarak biliniyor. Vesen Yapı, Kandilli, Kısıklı ve Tuzla bölgelerinde yalı ve konak projeleri ile kendini gösteriyor. Diğer yandan AdStation, kurumsal pazarlama, spor pazarlama ve saha pazarlama alanlarında çeşitli işler yürütüyor. Sulh Ceza hakimliği, Mehmet Muhittin Palazoğlu’nu serbest bıraktı.