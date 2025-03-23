Haberler

Mehmet Palazoğlu İBB Soruşturmasında Serbest Kaldı

GÖZALTINA ALMA VE SERBEST BIRAKMA SÜRECİ

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun eşinin ağabeyi olan Mehmet Muhittin Palazoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen bir soruşturma neticesinde gözaltına alındı.

ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

Mehmet Muhittin Palazoğlu, Vesen Yapı isimli inşaat şirketinin ve AdStation isimli reklamcılık şirketinin sahibi olarak biliniyor. Vesen Yapı, Kandilli, Kısıklı ve Tuzla bölgelerinde yalı ve konak projeleri ile kendini gösteriyor. Diğer yandan AdStation, kurumsal pazarlama, spor pazarlama ve saha pazarlama alanlarında çeşitli işler yürütüyor. Sulh Ceza hakimliği, Mehmet Muhittin Palazoğlu’nu serbest bıraktı.

ÖNEMLİ

Haberler

Pide Fiyatı Tartışması Kavgaya Dönüştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir müşteri, pidelerin fiyatını yüksek bulması nedeniyle fırıncılarla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve çevredekiler olaya müdahale etti.
Haberler

İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Yavaş’tan Sert Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasını eleştirerek, "Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz" dedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.