Mehmet Rebii Özdemir – Eczacılık Günü Kutlaması Yapıldı

ECECİLİK GÜNÜ KUTLANDI

Samsun’da 14 Mayıs Eczacılık Günü etkinlikleri düzenlendi. 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler dahi hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır” şeklinde bir açıklama yaptı. 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü, Samsun Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası ve Türk Eczacıları Birliği’nin katılımıyla kutlanıyor.

MESLEĞİN ÖNEMİ VURGULANDI

Karacan, konuşmasında eczacılık mesleğinin önemine dikkat çekerek, sahte ve denetimsiz sağlık ürünlerine karşı uyarılar yaptı. Eczacılık mesleğinin Türkiye’deki geçmişinin 186 yıla dayandığını belirten Karacan, bu yıl Samsun Eczacı Odası’nın 69. kuruluş yıl dönümünü de kutladıklarını ifade etti. “Bizler için çok önemli olan bu günü Samsun ve Sinop’ta bine yakın meslektaşımızla birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu. Mesleklerinin sağlık sisteminin en kritik bileşenlerinden biri olduğunun altını çizdi.

SAHTE İLAÇLARIN RİSKLERİ

Karacan, sahte ilaçların halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekerek, “Sahte ilaçlar küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Uluslararası kuruluşlar tarafından sahte ilaç alanında rapor edilen suç sayısı 2021’e göre yüzde 38 oranında artış göstermiştir.” dedi. İlaç Takip Sistemi’nin her ilaç kutusuna özel kimlik verdiğini hatırlatan Karacan, “Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, orijinal ve güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir.” şeklinde konuştu.

KONTROLSÜZ KULLANIM UYARISI

Son yıllarda vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünlerinin kontrolsüz bir şekilde kullanılmasının arttığını belirten Karacan, özellikle internetten ve marketlerden alınan ürünlerin içeriklerinin çoğu zaman etiketle uyuşmadığını, hatta bazı ürünlerin zararlı ve yasaklı maddeler içerebildiğini kaydetti.