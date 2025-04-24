Mehmet Sabri Güner’in Töreni Düzenlendi

MEHMET SABRİ GÜNER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

19 ve 20. Dönem Kars milletvekili Mehmet Sabri Güner için bir tören gerçekleşti. Tören, TBMM şeref merdivenlerinde düzenlendi. Etkinliğe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Güner’in özgeçmişi okunduktan sonra dua edildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu. Mehmet Sabri Güner’in cenazesi, bugün Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan İsmet Oğultürk Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.