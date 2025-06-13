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Mehmet Sarıtaş Moldova’ya Gitti

MEHMET SARITAŞ MİLLİ FORMAYLA MOLDOVA YOLUNDA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki sporcu Mehmet Sarıtaş, milli formasıyla karatede Türkiye’ye madalya kazandırmak amacıyla Moldova’ya gitmek için yola çıktı. Sarıgöllü Mehmet, Bağlıca Halil Duran Ortaokulu’nda 7. sınıf öğrencisi olarak Türkiye Karate Federasyonu tarafından milli takıma davet edildi. Milli takıma seçilen genç karateci, ülkesini temsil etmek üzere İstanbul’dan karayolu ile Moldova’ya uğurlandı.

BABA DUYGULARINI PAYLAŞTI

Oğlunu Moldova’ya gönderen baba Savaş Sarıtaş, duygularını “Oğlumu dün akşam saatlerinde Alaşehir’den İstanbul’a yolcu ettim. Sabah saatlerinde takımın antrenörü tarafından karşılanarak kafileye katıldı. Çok gururluyum” ifadeleriyle dile getirdi. Turnuvanın üç gün süreceği belirtilirken, baba Sarıtaş, “İlçemizin ve ülkemizin beklentisi, sporcularımızın madalyalarla dönmesidir. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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