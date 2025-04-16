Mehmet Sevigen, Türk Siyasetçi. 1954’te Malatya’da Doğdu. CHP’de Önemli Görevler Üstlendi. İhraç Edildi, Etkisi Azaldı

MEHMET SEVİGEN HAKKINDAKİ DETAYLAR

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkat çeken Mehmet Sevigen hakkında araştırmalar yapılıyor. Şu anda, “Mehmet Sevigen kimdir? Mehmet Sevigen kaç yaşında, nereli?” sorularının yanıtları merak ediliyor. Mehmet Sevigen, Türk siyasetçi olarak öne çıkıyor. Deniz Baykal’a yakınlığıyla bilinen Sevigen, Baykal döneminde CHP’nin önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor. Ancak 2010 yılında parti yönetiminin değişimi ile birlikte etkisi azalmış ve 2021 yılında ihraç edilmiştir.

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Mehmet Sevigen, 4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya’nın Arapgir ilçesinde dünyaya geldi. Mevlüt Bey ve Fatma Hanım’ın oğludur. Gençlik yıllarında babasının inşaat ve yapı işlerinde çalıştı. Vefa Lisesi’ni bitirdikten sonra iş adamlığı yapmaya başladı. Kelebek gazetesindeki fotoroman yarışmasında yer aldı ve dans yarışmasında birinci oldu. Siyasete 1976 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nde atıldı. 12 Eylül Darbesi’nin ardından 1985’te Rahşan Ecevit tarafından kurulan Demokratik Sol Parti’ye katıldı ve burada İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi.

1991 seçimlerinde, DSP’nin meclise girebilen yedi milletvekilinden biri olarak %10,74 oy aldı. CHP’nin 1992 yılında yeniden açılması sürecinde DSP’nin CHP’ye katılmasını savunsa da isteği kabul edilmedi. Bunun üzerine, 17 Eylül 1992 tarihinde DSP’den ayrılarak CHP’ye katıldı ve Deniz Baykal’ın genel başkanlığında 19., 20., 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekilliği görevlerini üstlendi. Ayrıca, 1995-1996 yılları arasında Tansu Çiller’in Başbakanlığındaki 52. hükûmette dört ay süreyle Devlet Bakanlığı yaptı.

SİYASİ KARİYERİ VE OLAYLAR

2007 yılında, İstanbul’daki lüks Beykoz Konakları’ndaki eviyle gündeme geldi. 26-27 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 32. Olağan Kurultayı’nda parti meclisine son sıradan seçildi. Kurultay sonrasında oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreter Önder Sav’ın yardımcılığı görevine getirildi. Basında “kara çarşaf açılımı” olarak yansıyan süreçte önemli bir görev aldı.

24 Ağustos 2008 tarihinde İzmir’de bir açılış töreninde sunucu Erhan Öner’i darp etmesiyle gündeme geldi. 2009 yerel seçimleri için belirlenen bazı adaylardan kabul edilemez isteklerde bulunduğu iddiaları üzerine, Sevigen bu suçlamaları reddetti. Ancak CHP ve kamuoyundan gelen baskılar sonucu, 20 Şubat 2009 tarihinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. 2010 yılında, mecliste tartıştığı Egemen Bağış’a takım elbise hediye etmesi ile dikkat çekti.